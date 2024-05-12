Гормон стресса во время беременности снижает IQ у мальчиков

Согласно исследованию, представленному на 26-м Европейском конгрессе эндокринологов (26th European Congress of Endocrinology), проходившем 11–14 мая в Стокгольме, более высокий уровень гормона стресса кортизола в третьем триместре беременности может уменьшить показатели коэффициента интеллекта (IQ) у мальчиков в возрасте 7 лет.