Рогов: Киев готовит тотальную мобилизацию в пяти городах Украины

Киев готовит тотальную мобилизацию в пяти подконтрольных Украине городах. Об этом ТАСС сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.
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