До 13 декабря 2024 Колпинский районный суд арестовал молодого мужчину за убийство двух собак и избиение своей девушки напильником.
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До 13 декабря 2024 Колпинский районный суд арестовал молодого мужчину за убийство двух собак и избиение своей девушки напильником.