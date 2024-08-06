Представители Молодежного совета при Министерстве просвещения РФ и обучающиеся в России китайские студенты посетили компанию "ФАВ - Восточная Европа"

Москва, 5 августа /Синьхуа/ -- По приглашению компании "ФАВ - Восточная Европа", которая является представительством китайского автопроизводителя FAW в России, Союз китайских студентов МГУ организовал посещение молодыми россиянами из Молодежного совета при Министерстве просвещения РФ и представителями Ассоциации китайских студентов в России выставочных павильонов автомобилей "Хунци" и "Цзефан" в целях обмена опытом и обучения.
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