🚌 Севастополь и Сочи связал новый автобусный маршрут Как рассказали в Минтрансе Крыма, автобус отправляется из Севастополя ежедневно в 10:00, а в Сочи прибывает в 23:00.
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🚌 Севастополь и Сочи связал новый автобусный маршрут Как рассказали в Минтрансе Крыма, автобус отправляется из Севастополя ежедневно в 10:00, а в Сочи прибывает в 23:00.