Льготный период уже не поможет: на Украине начался дефолт

© РИА Новости Александр Демьянчук3 дня назад 2K прочитали Экономика 145,8K интересуются Не осуществив вовремя платеж по внешнему долгу, Украина уже впала в состояние "выборочного дефолта", пишет автор статьи для infoBRICS.