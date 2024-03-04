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“Куда ж без Киева-то — матери городов русских”, – Маргарита Симоньян о будущем Украины

“Куда ж без Киева-то — матери городов русских”, – Маргарита Симоньян о будущем Украины

Маргарита Симоньян. Фото vashinovosty.mediasole.ruПатриотка Маргарита Симоньян, главный редактор RT и Sputnik, выразила надежду, что Украина станет частью России, где сохранятся ее культурные и исторические ценности.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Не может быть Русь сиротой и предать своих православных. Ростов папа наш, а вот Киев мать городов Русских придется возвращать. Все вернем ни кто пусть и не рассчитывает что то отщипнуть от политых кровью наших земель.... А то как бы свои не пришлось отдавать... Губозакатывающую машинку вышлем всем, кто решит посягнуть...
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14 час.
Россиянин
Вот такая вот она, РУССКАЯ армянка.
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6 час.

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