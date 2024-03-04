“Куда ж без Киева-то — матери городов русских”, – Маргарита Симоньян о будущем Украины

АНГЕЛ АНГЕЛ

Не может быть Русь сиротой и предать своих православных. Ростов папа наш, а вот Киев мать городов Русских придется возвращать. Все вернем ни кто пусть и не рассчитывает что то отщипнуть от политых кровью наших земель.... А то как бы свои не пришлось отдавать... Губозакатывающую машинку вышлем всем, кто решит посягнуть...