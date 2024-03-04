Маргарита Симоньян. Фото vashinovosty.mediasole.ruПатриотка Маргарита Симоньян, главный редактор RT и Sputnik, выразила надежду, что Украина станет частью России, где сохранятся ее культурные и исторические ценности.
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