Прогноз США по переговорам Трампа и Путина

МОСКВА, 9 января, ФедералПресс. Директор программы российских исследований в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес заявил, что угрозы со стороны избранного президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина в контексте урегулирования ситуации на Украине не будут иметь никакого эффекта.