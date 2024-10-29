Marca: для «Реала» больше не существует награда «Золотой мяч»

Руководство мадридского «Реала» недовольно результатами голосования на премию «Золотой мяч — 2024». По информации Marca, в клубе считают несправедливым, что главный приз получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри, а не Винисиус Жуниор.
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