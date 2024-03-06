Ученые приблизились к возрождению шерстистого мамонта

Биотехнологическая компания, которая надеется возродить вымершие виды, заявила, что достигла важной вехи: создания долгожданного вида стволовых клеток для ближайшего из ныне живущих родственников шерстистого мамонта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии