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Китай и Нидерланды договорились решать бизнес-споры путем консультаций

Китай и Нидерланды договорились решать бизнес-споры путем консультаций

Китай и Нидерланды договорились содействовать разрешению бизнес-споров путем консультаций, чтобы обеспечить безопасность и стабильность глобальных цепочек поставок полупроводников, сообщило в четверг Министерство коммерции КНР.

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