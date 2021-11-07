Как быстро избавиться от пятна краски на одежде: правила и секреты

Краска может оставить трудно выводимое пятно и испортить одежду. Такие отметины можно убрать самостоятельно, только необходимо соблюдать несколько простых правил: пятно убрать проще, когда оно свежее, а от отвердевшей краски избавиться намного сложнее, пишет сайт «Идеи вашего дома»; перед чисткой следует определить тип краски, от этого зависит выбор подходящего средства-очистителя; желательно выяснить и состав ткани, так как волокна по-разному реагируют на растворители и домашние средства от пятен.