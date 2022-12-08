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Пентагон заявил об использовании опыта Украины в подготовке армии США

Пентагон заявил об использовании опыта Украины в подготовке армии США

Пентагон учитывает опыт боевых действий, ведущихся на территории Украины, во время подготовки военнослужащих США к тому, что в будущих конфликтах, скорее всего, будут применяться практика использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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