Биолог рассказал об опасности употребления мороженого в жару

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин 9 июня рассказал «Известиям» об опасности употребления мороженого в жару.
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