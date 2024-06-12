Генконсул: согласование условий переговоров с Украиной без России неприемлемо

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лина любимцева

А с Россией, значит, решение будет приемлемым? Неужели у нас кто-то еще верит каким-то там переговорам С НИМИ?!! ВСПОМНИТЕ Меркель!! Липшая подружка нашего президента. Он по-немецки, Меркель по-русски... Идиллия!! А что в результате?!! Меркелиха прекрасно ЗНАЛА, что никакие договоренности не будут исполняться!! Однако молча ве пописывала, мозги дурила!!! А СЕЙЧАС с кем договариваться и подписывать что-то?!! СДУРЕЛИ?!!... Пусть капитулируют, а там видно будет...