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Генконсул: согласование условий переговоров с Украиной без России неприемлемо

Генконсул: согласование условий переговоров с Украиной без России неприемлемо

Попытки согласовать какие-то условия мирных переговоров с Украиной без участия России на швейцарском саммите неприемлемы, заявил российский генконсул в Стамбуле Андрей Буравов.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А с Россией, значит, решение будет приемлемым? Неужели у нас кто-то еще верит каким-то там переговорам С НИМИ?!! ВСПОМНИТЕ Меркель!! Липшая подружка нашего президента. Он по-немецки, Меркель  по-русски... Идиллия!! А что в результате?!! Меркелиха прекрасно ЗНАЛА, что никакие договоренности не будут исполняться!! Однако молча ве пописывала, мозги дурила!!!  А СЕЙЧАС с кем договариваться и подписывать что-то?!! СДУРЕЛИ?!!... Пусть капитулируют, а там видно будет...
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