Путин продлил полномочия Краснова на посту генпрокурора

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий полномочия Игоря Краснова на посту генерального прокурора России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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