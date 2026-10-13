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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Разыгрывающий «Никс» Брансон пришел на предсезонный матч НБА в свитере Шестеркина. Вратарь «Рейнджерс» выбыл до конца сезона из-за травмы

Разыгрывающий клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон пришел в Madison Square Garden на предсезонный матч с «Миннесотой» (104:122) в свитере Игоря Шестеркина .

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