Испанист Черкасова: Мадрид может запросить помощь ЕС из-за мигрантов

Испанист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова выразила мнение, что миграционный кризис не приведёт к выходу Испании из Шенгенской зоны, однако заставит Мадрид обратиться к Евросоюзу за дополнительной поддержкой.