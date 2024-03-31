На Украине мобилизовали отсидевшего в тюрьме и психбольнице мужчину

На Украине признали годным к службе в ВСУ пациента психбольницы строгого режима Пленный украинский военный Анатолий Прокудин с позывным Акула рассказал, что его признали годным к службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ), несмотря на судимости и лечение в психиатрической больнице строгого режима.