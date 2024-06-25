Послица уведомлена, или Холодное блюдо мести от России

Александр Ляшенко "Именно США оказывались главным выгодоприобретателем в мировых войнах, разрешая после все свои проблемы и кризисы, и становясь ещё больше и больше хозяином и гегемоном в мире." и где гарантия,автор, что и сейчас это не происходит? А это, в корне неверный вывод:"По сути, холодное блюдо от России уже подано - всё, что задумали в США против России, обернулось против них самих и западных стран.Правящей клике в Америке осталось лишь осознать свой проигрыш, признать своё поражение." Автор.не надо свои хотелки.выдавать за объективную реальность,она для вас чисто субъективна.

Владимир Карпов Я не понял - автор предлагает нам молча наблюдать и никак не отвечать на то, что американцы (вместе с украми) убивают наших граждан и стремятся уничтожить Россию ??? И при этом надеяться, что со временем Америка сама себя уничтожит ??? Но на таких условиях к тому времени останется ли что-нибудь от России ???