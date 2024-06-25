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Послица уведомлена, или Холодное блюдо мести от России

Послица уведомлена, или Холодное блюдо мести от России

Сегодня 2,1K прочитали У меня бывают проблемы с русским языком, поэтому поправьте, пожалуйста, как правильно по-русски: послица или послиха США? Да, речь вот о ней.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
&quot;Именно США оказывались главным выгодоприобретателем в мировых войнах, разрешая после все свои проблемы и кризисы, и становясь ещё больше и больше хозяином и гегемоном в мире.&quot; и где гарантия,автор, что и сейчас это не происходит?     А это, в корне неверный вывод:&quot;По сути, холодное блюдо от России уже подано - всё, что задумали в США против России, обернулось против них самих и западных стран.Правящей клике в Америке осталось лишь осознать свой проигрыш, признать своё поражение.&quot; Автор.не надо свои хотелки.выдавать за объективную реальность,она для вас чисто субъективна.
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15 час.
Владимир Карпов
Я не понял - автор предлагает нам молча наблюдать и никак не отвечать на то, что американцы (вместе с украми) убивают наших граждан и стремятся уничтожить Россию ??? И при этом надеяться, что со временем Америка сама себя уничтожит ??? Но на таких условиях к тому времени останется ли что-нибудь от России ???
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12 час.
Анфиса Иванова
Наговорил автор, как на бандуре набандурил....  Особо понравилось, что начал громко с ПОСЛИЦЫ ...и на этом бандура его забормотала давно уже известное...  Так а что же с Послицей-то, автор?!  Вы не в теме, ни при делах - сведениями не располагаете ???!!! Зато помузицировал...
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7 час.

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