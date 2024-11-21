«Где слышны голоса духов»: великие города, которые покинули жители

Люди оставляют города. Города пустеют, уходят под землю, зарастают и разрушаются. От легендарной Трои и знаменитого Вавилона до города с говорящим названием Тикаль, скрытого сегодня в непролазных джунглях.
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