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Металлургам и шахтерам АО «АрселорМиттал Темиртау» вручили ипотечные сертификаты

Металлургам и шахтерам АО «АрселорМиттал Темиртау» вручили ипотечные сертификаты

12 мая в акимате Карагандинской области состоялось вручение сертификатов «Отбасы Банка» на приобретение жилья по льготной ипотечной программе для шахтеров и металлургов, сообщает редакция сайта ekaraganda Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев лично поздравил 12 работников АО «АрселорМиттал Темиртау» с приобретением нового жилья:  - Поздравляю с приобретением жилья! Хочу пожелать крепкого здоровья, и чтобы в новых квартирах было много детей! Некоторые работники АО «АрселорМиттал Темиртау» пришли на вручение вместе с семьями.

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