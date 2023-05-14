Металлургам и шахтерам АО «АрселорМиттал Темиртау» вручили ипотечные сертификаты

12 мая в акимате Карагандинской области состоялось вручение сертификатов «Отбасы Банка» на приобретение жилья по льготной ипотечной программе для шахтеров и металлургов, сообщает редакция сайта ekaraganda Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев лично поздравил 12 работников АО «АрселорМиттал Темиртау» с приобретением нового жилья: - Поздравляю с приобретением жилья! Хочу пожелать крепкого здоровья, и чтобы в новых квартирах было много детей! Некоторые работники АО «АрселорМиттал Темиртау» пришли на вручение вместе с семьями.