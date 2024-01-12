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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Пулково опровергли сообщения о том, что микроавтобус подрезал самолет

В Пулково опровергли сообщения о том, что микроавтобус подрезал самолет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января, ФедералПресс. В пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» сообщили, что рейс авиакомпании «Победа» был обслужен без нарушений, а транспорт не препятствовал лайнеру и не появлялся на рулежной дорожке.

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