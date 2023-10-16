OneTwoTrip: чаще всего для путешествий в бархатный сезон россияне выбирали Москву

В этом году в бархатный сезон туристы больше отдыхали в России. Самым популярным направлением для путешествий традиционно стала Москва, сообщил RT со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
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