Кинорежиссер Игорь Угольников поддержал решение президента участвовать в мартовских выборах

До конца января в Москве будут работать около 50 точек сбора подписей Сегодня в Москве кинорежиссер, актер, сценарист и телеведущий Игорь Угольников в беседе с журналистами АГН «Москва» заявил, что полностью поддерживает участие Владимира Путина в предстоящих выборах президента России.