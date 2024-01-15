Кинорежиссер Игорь Угольников поддержал решение президента участвовать в мартовских выборах

До конца января в Москве будут работать около 50 точек сбора подписей Сегодня в Москве кинорежиссер, актер, сценарист и телеведущий Игорь Угольников в беседе с журналистами АГН «Москва» заявил, что полностью поддерживает участие Владимира Путина в предстоящих выборах президента России.
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