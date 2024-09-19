Незрячие россияне смогут обмениваться сообщениями в популярной соцсети

Веб-версию популярной соцсети «Одноклассники» адаптировали для незрячих людей. Теперь такие пользователи получат возможность пользоваться соцсетью благодаря поддержке «ОК» работы со специальными программами экранного доступа, или скринридерами, рассказали «Ленте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии