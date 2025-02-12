Еще 60 троллейбусов планируют купить в Новосибирске к 2028 году

Мэр Новосибирска обнародовал планы по полному обновлению троллейбусного парка в Новосибирске. Как сообщил в своем отчете перед депутатами Максим Кудрявцев, в 2024 году город закупил 169 новых троллейбусов.
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