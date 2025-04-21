Детская музыкальная школа в гостях у дошколят.

Всюду с нами музыка рядышком живёт, На большую сцену нас с тобой зовёт.Рассыпает музыка звонкий смех вокруг, Музыка - волшебница - самый лучший Друг!Музыка - это мир удивительно добрый и приветливый, так хочется, чтобы ребята подружились с ней! В нашем детском саду стало уже доброй традицией встречать гостей - ребят занимающихся в детской музыкальн .