Педиатр Османов: с тяжелыми психическими расстройствами нельзя кормить ребенка грудью

Тяжелые психические заболевания у матери являются противопоказанием к грудному вскармливанию. Об этом предупредил главный внештатный детский специалист по педиатрии и детской нефрологии Депздрава Москвы Исмаил Османов в разговоре с изданием Lenta.
Тяжелые психические заболевания у матери являются противопоказанием к грудному вскармливанию. Об этом предупредил главный внештатный детский специалист по педиатрии и детской нефрологии Депздрава Москвы Исмаил Османов в разговоре с изданием Lenta.
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