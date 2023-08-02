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Педиатр Османов: с тяжелыми психическими расстройствами нельзя кормить ребенка грудью

Педиатр Османов: с тяжелыми психическими расстройствами нельзя кормить ребенка грудью

Тяжелые психические заболевания у матери являются противопоказанием к грудному вскармливанию. Об этом предупредил главный внештатный детский специалист по педиатрии и детской нефрологии Депздрава Москвы Исмаил Османов в разговоре с изданием Lenta.

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