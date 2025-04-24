Мигранты избили русских парней в новосибирском ЖК "Матрёшкин двор"

Нападавшие действовали толпой и применяли приёмы борьбы.В ЖК "Матрёшкин двор" в Кировском районе Новосибирска толпа выходцев из Средней Азии или представителей цыганской национальности напала на троих местных жителей.
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