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Медведково

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В хоровой школе «Весна» началась приёмная компания

В хоровой школе «Весна» им. А.С. Пономарёва началась приёмная кампания. В первый класс на бюджетное отделение принимаются дети с 6,5 до 9 лет (на 1 сентября 2024 год) на программы «Хоровое пение» и «Струнные инструменты (арфа)».

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