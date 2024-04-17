В хоровой школе «Весна» началась приёмная компания

В хоровой школе «Весна» им. А.С. Пономарёва началась приёмная кампания. В первый класс на бюджетное отделение принимаются дети с 6,5 до 9 лет (на 1 сентября 2024 год) на программы «Хоровое пение» и «Струнные инструменты (арфа)».
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