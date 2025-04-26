Путин выделил 76-ю ВДВ, морпехов и "Ахмат" при освобождении Курской области

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей беседы с главой Генштаба Валерием Герасимовым высоко оценил действия подразделений Вооруженных Сил РФ, проявивших эффективность в ходе операций на территории Курской области.
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