Экскурсия "По следам маньяка" и фестиваль "Уматный". Куда сходить на выходных в Барнауле

Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни Спорт, дофаминовые покупки, музыка или благотворительность? Афиша на пятницу и выходные, в которой вы точно найдете себе занятия по душе! Экскурсия "По следам маньяка, или тайны парка Юбилейный" Когда-то этот парк был цветущим сердцем города — с аттракционами, смехом и танцплощадками.