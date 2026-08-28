Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Экскурсия "По следам маньяка" и фестиваль "Уматный". Куда сходить на выходных в Барнауле

Экскурсия "По следам маньяка" и фестиваль "Уматный". Куда сходить на выходных в Барнауле

Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни Спорт, дофаминовые покупки, музыка или благотворительность? Афиша на пятницу и выходные, в которой вы точно найдете себе занятия по душе! Экскурсия "По следам маньяка, или тайны парка Юбилейный" Когда-то этот парк был цветущим сердцем города — с аттракционами, смехом и танцплощадками.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым