Сам себе режиссер. В Барнауле эксперт рассказал, как нейросети "снимают" кино

В рамках Шукшинского кинофестиваля прошел трехдневный семинар по работе с искусственным интеллектом Семинар по работе с нейросетями / Фото: сайт Шукшинского кинофестиваля "Чебурашка", "Мастер и Маргарита", "100 лет тому вперед", "Бременские музыканты" или "По щучьему велению".