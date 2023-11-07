7 мифов и фактов о глютене, которые вам нужно знать

Зачастую отказываться от глютена имеет смысл, только если у вас целиакия. В этом случае при употреблении пищи с глютеном вы действительно можете столкнуться с болью в животе, запором, усталостью, потерей веса.
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