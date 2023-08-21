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Королёва стала новой российской королевой прыжков

Королёва стала новой российской королевой прыжков

В женской части турнира приняли участие девять спортсменок, среди которых, как и ожидалось, оказалась и наша трехкратная чемпионка планеты в этом виде легкоатлетической программы, Мария Ласицкене, получившая специальное приглашение от организаторов.

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