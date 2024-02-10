"Империя США в руинах": Интервью Путина подорвало веру американцев в демократию

Более 100 миллионов просмотров набрало интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным в социальной сети Х только за первый день, свидетельствуют данные на странице американского журналиста.
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