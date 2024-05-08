Эвакуировано 150 человек: из-за паводка сегодня ночью свои дома покинули жители еще одного Усть-Ишимского села - Ашеваны.
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Эвакуировано 150 человек: из-за паводка сегодня ночью свои дома покинули жители еще одного Усть-Ишимского села - Ашеваны.