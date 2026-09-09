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Царьград

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Кто из кандидатов в Думу «забыл» о миллионных доходах: ЦИК назвал имена

Кто из кандидатов в Думу «забыл» о миллионных доходах: ЦИК назвал имена

ЦИК проверил декларации кандидатов в Госдуму и раскрыл, кто «забыл» указать миллионные доходы.ЦИК рассказал о недостоверных данных в декларациях кандидатов на выборах в Госдуму России.

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