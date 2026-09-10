Tenet Plus начал продажи кроссовера L4 в России от 2,5 млн рублей

Российская марка Tenet Plus начала продажи кроссовера L4 в России. Новая модель предложена в версиях "Стайл" и "Элегант" стоимостью 2,5 и 2,7 млн рублей соответственно.
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