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ФСБ: в Брянской области упал украинский легкомоторный самолет, пилот задержан

ФСБ: в Брянской области упал украинский легкомоторный самолет, пилот задержан

Пытавшийся скрыться на украинскую территорию пилот (гражданин Украины) задержан пограничным нарядом. В отношении иностранца проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение, - пояснили 5 апреля в пресс-служб .

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