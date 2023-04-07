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Панда ведет двойную игру

Панда ведет двойную игру

Бывший директор Института востоковедения РАН академик и большой умница Виталий Вячеславович Наумкин однажды посетовал, что чиновники перестали слушать экспертов.

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