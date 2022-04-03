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Песков уверен, что система оплаты за газ в рублях будет распространяться и на другие товары

Песков уверен, что система оплаты за газ в рублях будет распространяться и на другие товары

Спикер Госдумы Дмитрий Песков уверен, что система оплаты за газ в рублях будет распространена и на другие экспортируемые товары.

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