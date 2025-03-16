Гений про злодейства Ну вот - одна из целей СВО достигнута. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что обсуждение вступления Украины в альянс более не актуально.
Правда от генсека НАТО
Комментарии
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Виктор Рыбаков
Вообще-то,НАТО само потеряло актуалтность!
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21 час.
Александр Батт
Украину в НАТО не возьмут. Но продолжат использовать в войне против России.
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19 час.
Elena Dmitrieva
Когда уже этот общественный туалет под названием украина закончит своё существование?
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4 час.
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