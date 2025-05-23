Суд по землям у бухты Улисс во Владивостоке пройдёт 30 июня

Слушание пройдет в Арбитражном суде Приморского края. Арбитражный суд Приморского края определил дату судебного заседания по делу, инициированному Генеральной прокуратурой против группы ответчиков относительно возврата недвижимого имущества бывшего военного ведомства Минобороны России в бухте Улисс Владивостока.
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