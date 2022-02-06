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В Москве при проведении земляных работ обнаружены снаряды времен войны

«При проведении земляных работ на строительной площадке на улице Демьяна Бедного рабочие нашли снаряд времен войны, затем были обнаружены еще три подобных боеприпаса.

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