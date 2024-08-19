Аналитик Меркурис: Украина потеряла шанс на существование после атаки на Курск

Британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что Украина сделала ошибку, напав на Курскую область, так как после этого она потеряла шансы на свое дальнейшее существование, пишет РИА Новости.
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