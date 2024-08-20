22-24 августа — акция «День без турникетов. Москва 2030»

фото: mos.ru/dpir С 22 по 24 августа в столице проведут акцию «День без турникетов. Москва 2030». Горожан и туристов ждут 250 экскурсий по современным производствам и мастерским, музеям и лабораториям, встречи с сотрудниками предприятий и мастер-классы.