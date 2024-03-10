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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дорофеев забил гол в 1-м матче после травмы – против «Детройта». Он не играл с 27 января

Дорофеев забил гол в 1-м матче после травмы – против «Детройта». Он не играл с 27 января

Нападающий «Вегаса» забил гол в игре против «Детройта» (5:3). Теперь на счету Павла Дорофеева 15 (8+7) баллов в 30 играх сезона НХЛ.

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