В ТюмГУ изучили извинения метрополии перед бывшими колониями

В последние годы в связи с актуализацией проблемы ответственности за преступления прошлого наблюдается тенденция «примирения с прошлым» путем принесения публичных извинений за совершение таких деяний, как работорговля, расовая сегрегация, уничтожение коренных народов и другое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии